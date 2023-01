Brescia | camionista di 64 anni muore travolto da una pesante lamiera

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023) È morto schiacciato da unache stava scaricando dal suo camion. Vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro è un autotrasportatore di 64, che ha perso la vita stamattina all’interno dell’azienda Metra a Rodengo Saiano, in provincia di. Sul posto il personale sanitario e i carabinieri di Gardone Valtrompia. I militari sono al lavoro per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Si tratta del terzo morto sul lavoro in provincia didall’inizio dell’anno. Nei giorni scorsi infatti erano deceduti un operaio di 28schiacciato da un nastro trasportatore e un allevatore caduto dal tetto della sua azienda. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.