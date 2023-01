Agenzia ANSA

Il governo brasiliano ha dato il via alleoperazioni contro la deforestazione illegale in Amazzonia, dopo la promessa del presidente Lula di porre fine alla distruzione della foresta, aumentata a livelli record durante l'amministrazione ...... ha appena messo in guardia sulla Cina: la sua riapertura presserà i prezzi delle materiee ...68% dopo aver ottenuto due importanti commesse, una ine l'altra nel Mare di Norvegia. ... Brasile: prime operazioni contro la deforestazione in Amazzonia ... Il governo brasiliano ha dato il via alle prime operazioni contro la deforestazione illegale in Amazzonia, dopo la promessa del presidente Lula di porre fine alla distruzione della foresta, aumentata ...In Brasile, la deforestazione in Amazzonia ha raggiunto nel 2022 il livello record, segnando un aumento per il quinto anno consecutivo. I dati, che indicano il 2022 come il peggiore degli ultimi 15 an ...