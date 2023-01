Brasile | le strane richieste della Federazione per il nuovo ct

Nicola Porro

Quelle che ad un occhio ignorante potrebbero sembraremosche si chiamano Neotrogla e sono ...computerizzata per creare modelli 3D degli insetti alati che copulano dalle grotte in, per ...Il nome dell'uomo è Athos Salomé, viene dal, ed è già noto per le sue previsionio bizzarre , come quella che prevede il ritorno dell'Anticristo nel corso del 2023 o quella che ... Brasile, la strana trasferta il giorno dell’assalto: Lula sapeva tutto Il "Nostradamus Vivente" Athos Salomé avverte l'umanità sui rischi dell'Apocalisse, che potrebbe essere causato da un dispositivo che usiamo tutti ...Fiorella Mannoia e il marito Carlo Di Francesco hanno scelto il Brasile per una vacanza speciale. La cantante e il musicista produttore hanno scelto il caldo, hanno scelto un posto lontano dall’Italia ...