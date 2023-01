Borse europee positive | effetto Netflix dopo il boom di abbonati

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Gli investitori sono focalizzati in mattinata sul dato dei prezzi alla produzione in Germania a dicembre mentre nel pomeriggio focus sulle vendite di case esistenti negli Usa sempre nel mese di dicembre.

Il Sole 24 ORE

... che ha archiviato il primo scossone del 2023 - complice la conferma da parte della Bce sul percorso di rialzo dei tassi - leaprono in territorio positivo, mettendosi in scia alle ...I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziariedovrebbero iniziare l'ultima seduta della settimana con progressi frazionali , dopo correzione subita il giorno precedente. Oggi è giornata di scadenze tecniche ; sono arrivati a termine i ... Borse asiatiche in leggera risalita. Tokyo chiude a +0,5% (ANSA) - MILANO, 20 GEN - Le Borse europee rialzano la testa in avvio dopo il calo della vigilia. Parigi sale dello 0,64% con il Cac 40 a quota 6.996 punti. Francoforte registra un +0,44% con il Dax a ...Milano verso apertura a +0,5% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 gen - All'indomani di una giornata di vendite, che ha archiviato il primo scossone del 2023 - complice la conferma da parte de ...