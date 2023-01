Borsa Milano oggi | Piazza Affari rimbalza | vola Saipem

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – Chiusura di settimana positiva per le Borse europee, con un cauto rimbalzo dopo che Christine Lagarde ieri ha spiegato che la Banca centrale europea continuerà con le sue politiche monetarie restrittive, aumentando i tassi di interesse. Lo stesso ha ribaditodal forum di Davos, dove ha spiegato che la possibile crescita cinese sopra le aspettative, assieme all’acquisto massiccio di Gnl da parte di Pechino, determinerà maggiori pressioni inflazionistiche. Il gas al Ttf di Amsterdam sale sopra i 65 euro al megawattora. In rialzo anche il petrolio, con Brent e Wti che continuano nel solco di un trend in salita. Tensione, poi, sui titoli di Stato europei, viste le prospettive non rosee dell’economia comunitaria e le politiche monetarie restrittive, con il taglio degli acquisti di Bond e Btp in arrivo in Europa. Ail Ftse Mib ...

In retromarcia spread e rendimenti dei Btp . Battuta d'arresto per le Borse europee nell'ottava appena terminata, dopo la corsa registrata nelle prime due settimane del nuovo anno.e' rimasta al palo, consolidando cosi' il rialzo dell'8,7% del 2023, il migliore d'Europa. Francoforte, invece, ha limato dello 0,4% (+8% la performance da inizio 2023), cosi' come Parigi (+8,1%......automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Ultima seduta della settimana positiva per la Borsa di Milano, che non si è curata del forte rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato europei e italiani in particolare: l'indice Ftse Mib ha chiuso in ...