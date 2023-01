Borsa | Milano lima a +0 | 5% | spread sale a quota 173 punti

In cima alla classifica dei titoli più importanti di, troviamo Saipem (+6,59%), Prysmian (+2,62%), Generali Assicurazioni (+2,13%) e BPER (+1,51%). Le peggiori performance, invece, si ...Apprezzabile rialzo (+1,37%) aper il comparto energia . Seduta decisamente positiva per Saipem , che tratta in rialzo del 5,13%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicati i ...In rialzo petroliferi e banche. Gas sotto 60 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 gen - Wall Street teme la recessione visto il rialzo dell'inflazione e l'Europa ieri ha pagato una Bce ...Borsa di Milano oggi 20 gennaio: il Ftse Mib inizia la giornata in rialzo, così come le principali piazze europee. Anche lo spread, però, risale pur restando sotto la quota di 180 punti.