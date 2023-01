Agenzia ANSA

Le Borse europee rialzano la testa in avvio dopo il calo della vigilia. Parigi sale dello 0,64% con il Cac 40 a quota 6.996 punti. Francoforte registra un +0,44% con il Dax a 14.986 punti. Londra apre ...Milano verso apertura a +0,5% . All'indomani di una giornata di vendite, che ha archiviato il primo scossone del 2023 - complice la conferma da parte della Bce sul percorso di rialzo dei tassi - le ... Borsa: Europa in avvio in rialzo, Parigi +0,64% - Economia Borsa di Milano oggi 20 gennaio ... Qui, infatti, si gestisce anche il debito pubblico, osservato speciale in Italia e in Europa. Lo spread inizia la giornata di scambi a 176 punti, un livello ...