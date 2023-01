Borsa | Asia in recupero | Europa e Wall Street verso rialzo

Agenzia ANSA

Ladi Sidney segna un rialzo dello 0,26%, Seoul +0,56% come Tokyo. I futures Usa, alle 7.35 ... Infocus sull'inflazione del Giappone e sull'annuncio dei tassi in Cina. La People's Bank of ...Borse die Pacifico in recupero così come sono orientati al rialzo tanto i listini europei, quanto gli indici Usa. Dopo il calo della vigilia, soprattutto del Vecchio Continente e poi più contenuto di ... Borsa: Asia incerta con dati Usa e petrolio, debole Tokyo Borse di Asia e Pacifico in recupero così come sono orientati al rialzo tanto i listini europei, quanto gli indici Usa. (ANSA) ...Futures Usa in rialzo dopo l'ennesimo calo di Wall Street e borse asiatiche positive. Ieri ennesima sessione negativa per gli indici azionari Usa, che cont ...