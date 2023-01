Bonus trasporti 2023 | novità | da quando | requisiti

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) –, cambiano le regole. L’idea alla base dello sconto per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici è la stessa, cioè l’importo delrimane di massimo 60 euro. A cambiare, però, sono i, come ha stabilito il dl 5/(noto come decreto Carburanti). Rispetto all’agevolazione pensata e promossa durante il governo Draghi, il nuovo, valido per tutto il, è dedicato a una platea più ristretta di beneficiari: è stato introdotto, infatti, il requisito dei 20mila euro di reddito annuale nel 2022 (mentre prima potevano fare domanda i cittadini con reddito fino a 35mila euro). Ilnon è cedibile ad altri soggetti (infatti contiene il nome del ...

