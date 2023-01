Bonus Asilo Nido 2023

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Che cos’è il? E’ un’agevolazione economica rivolta alle famiglie con bambini, che consiste in un contributo per il pagamento della retta degli asilipubblici o privati. Ilè erogato dall’INPS sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), un parametro che misura la situazione economica del nucleo familiare. Può variare da 2.500 € annui a 1.500 €, dipende appunto dall’Isee della famiglia. Requisiti per ottenere ilPer ottenere il, è necessario soddisfare determinati requisiti: essere residenti in Italia avere un ISEE in corso di validità inferiore a 40.000 euro essere genitori di un bambino in ...