Bonus 200 euro bocciato | le istruzioni per il riesame | ecco come riprovare ad ottenerlo

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Una buona notizia per quanti si sono visti bocciare la domanda per ottenere il famoso200: parliamo, in particolar modo, dei lavoratori a partita Iva e dei professionisti (iscritti alla gestione previdenziale INPS o alle gestioni separate) che, a partire dallo scorso dicembre, si sono visti rigettare la domanda in esame.200, di cosa si tratta? Facciamo un piccolo passo indietro.già noto, il200è la misura introdotta nei mesi scorsi che prevedeva, in vista del caro carburanti, un contributo unico nel mese di luglio 2022 per i lavoratori dipendenti che presentano una retribuzione annuale lorda inferiore ai 35milal’anno e che hanno avuto diritto all‘esonero contributivo dello 0,8 per cento per almeno ...

