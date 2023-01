Bonelli Avs | ' Da Nordio parole di gravità inaudita | vergognoso attaccare i pm antimafia'

Agenzia askanews

Anche Angelo, co - portavoce di Europa Verde e parlamentare di, ha replicato duramente al ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha attaccato i pm che 'vedono mafia ovunque'. "Il ministro della ...Sabato 21 a Mantovaalle 10, parteciper alle iniziative di campagna elettorale in centro, poi alle 11,30 sar alla conferenza stampa con i candidati presso l'Arci Virgilio in vicolo Ospitale .. Lombardia, domani Bonelli-Evi a sostegno Majorino e lista AVS Bonelli: "Le affermazioni del ministro Nordio sono un fatto di una gravità inaudita: sostenere come ha fatto Nordio che oggi la mafia non usa le telecomunicazioni e non usa i cellulari è assurdo".AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 18 gennaio 2023 “Governo ha smantellato il Superbonus e poi si lamenta che l'Ue chiede di risparmiare energia. E' incoerente perché strizza anche l'occhio a quelle for ...