Bonazzoli | “Samp e Reggina | potete farcela Osimhen è una pantera”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Intervista esclusiva all’ex attaccante, oggi allenatore del Fanfulla, Emiliano: le sue parole a SerieANews.com Una vita in attacco, quella di Emiliano. In carriera il bomber ha vestito le maglie -tra le altre- didoria. Oggi è l’allenatore del Fanfulla, in Serie D, un’avventura cominciata circa un anno fa. La sua passione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Alfredo Pedullà

... Mazzocchi, Sepe e. Si valuta anche Di Francesco. E Benitez... Un altro profilo valutato ... Balzo in avanti di Bologna, Spezia e Empoli:ancora ko e penultima. Ecco la classifica con l'...Un pirotecnico 2 - 2 sotto i riflettori dell'Arechi, con gol diprima e Djuric poi, che ... Dopo l'1 - 2 sul campo della, arriva la vittoria in extremis contro l'Udinese nel recupero del ... Leao-Tonali-Bonazzoli: 2-1 Milan a Salerno. Impresa Samp con Gabbiadini e Augello Calciomercato Lazio: Sarri vuole Bonazzoli, la Salernitana fa il prezzo per l’attaccante che stuzzica il tecnico biancoceleste Come riportato dalla rassegna di Radiosei Bonazzoli è il profilo preferit ...La Lazio è alla caccia di un attaccante che possa sostituire Immobile, alle prese con un nuovo infortunio. Il club biancoceleste ha fatto un sondaggio per Lucas Boye dell'Elche, ma ...