Bonaccini | sono stato comunista | ma sapevo che il comunismo era una tragedia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ha iniziato a fare politica nel Pci. Glielo ricorda Aldo Cazzullo in una intervista sul Corriere e Stefano, aspirante segretario dem, non si tira indietro. «Non posso e non voglio dire di non essere maiunemiliano. E non ho nulla di cui vergognarmi; anzi, neorgoglioso». Sì, ma ilè stata una, lo incalza Cazzullo. E lui candido: «La nostra parte ne era conle da decenni. Quando Occhetto disse che dovevamo cambiare nome e simbolo, pensai: finalmente. E convinsi i miei genitori: anche loro conli della necessità di cambiare, ma con qualche magone in più». Lo dice senza troppa preoccupazione, tanto sa che nessuno ...

Agenzia Nova

Che non significa non fare alleanze, chenecessarie. Significa non delegare nulla a nessuno. ... 'Noi concludedobbiamo studiare Gramsci, Gobetti, Dossetti, Bobbio, i nostri padri nobili, ...stato un comunista emiliano . E non ho nulla di cui vergognarmi. Anzi, neorgoglioso". Il candidato alla segreteria del Pd e presidente dell'Emilia - Romagna Stefanoin una intervista al Corriere della Sera suona la carica per le primarie. Aggiungendo che ... Bonaccini: “Meloni non è fascista. Il pericolo è il sovranismo” Genova – Le squadre sono ormai schierate, al di là di qualche giocatore che deve ancora ufficializzare la propria posizione in campo. Ma la partita del congresso del Pd ormai è entrata nel vivo, e dif ...Il candidato dem alla segreteria in un'intervista al Corriere: "Sono un ex comunista, la premier non è fascista. "Conte Se è ...