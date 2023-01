Bomba nella notte tra Giugliano e Villaricca | nel mirino un’agenzia assicurativa

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Erano le tre diquando un ordigno è esploso in via Siani, a, al confine con il comune di. Laè deflagrata all’esterno di. Svegliati decine di residenti.tra: nelun’assicurazione Autori e movente restano al momento sconosciuti. L’esplosione ha sventrato il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Fanpage.it

...L'annuncio dei risultati del quarto trimestre del 2022 hanno visto anche la notiziadelle ... La società è ora un attore importantecreazione di contenuti, non solodistribuzione, e ha ......fondamentale nei fatti estrategia di contrasto, pur tuttavia la domanda sta in piedi: che boss può essere un uomo cui potrebbero restare due anni di vita "Chi è il nuovo capo dei capi",... Bomba nella notte a Pomigliano, l'esplosione danneggia le finestre ... Solopaca, allarme bomba sulla Telesina: era un rilevatore. Si trattava di un rilevatore sonoro come accertato dagli artificieri ...Padre Achi ucciso nella regione di Paikor. In un anno e mezzo, nel Paese assassinati in 7.600. Villaggi sotto attacco Isis in Mozambico ...