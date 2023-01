Boltiere | il 28 gennaio Youth Skills propone l’orientamento ITS

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 20 gennaio 2023), progetto dei comuni dell’ambito di Dalmine tra cuiper sabato 28l’iniziativa “Orientamento ITS”, presso l’azienda Brembomatic di Viale Monte Grappa 40. L’evento, rivolto ai ragazzi tra i 18 e i 21 anni, prevede una giornata dedicata alscolastico, un’occasione di incontro e scambio tra gli ITS Istituti Tecnico Superiori e, appunto, ragazze e ragazzi. Saranno presenti stand espositivi delle fondazioni ITS post diploma del territorio per raccontare le loro proposte formative e i percorsi didattici. Saranno inoltre in programma conferenze e tavole rotonde con la presenza, tra l’altro di Regione Lombardia, dell’Università degli studi di Bergamo e dell’Ufficio Scolastico di Bergamo e degli ITS coinvolti tra i quali è previsto ...