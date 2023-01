Black Out | Prima e Seconda Puntata | I Protagonisti Travolti Dalla Valanga!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 20 gennaio 2023)Out,: una valanga isola completamente un albergo e tutti i suoi ospiti. Icercano di liberarsi ma tutto sembra essere molto complesso…Out, che vede come protagonista Alessandro Preziosi, inizia ufficialmente su Rai 1. Viene raccontata la storia di una misteriosa valanga che intrappola e lascia senza niente un gruppo di sconosciuti. Si nascondono però molti misteri e segreti dietro questo avvenimento, che è molto più intricato del previsto. Ecco che cosa sta per succedere.Out,: un gruppo di sconosciuti intrappolato in una valle! E’ la Vigilia di Natale, fervono i preparativi per le festività e tutto sembra scorrere per il verso giusto. ...