(Di venerdì 20 gennaio 2023) L’Italia futura devenazionale del. Non è un’utopia, ma una azione concreta che vede tra i primi protagonisti del mondo la Scozia, la Nuova Zelanda, l’Islanda, il Galles e la Finlandia nella Wellbeing Economy Alliance insieme ai cittadini e tanti governi locali. L’Italia può diventare la prima nazione del G7, e tra le prime 20 economie del mondo, ad abbracciare un progetto di sviluppoambizioso. Scegliere il modello di una società delnon materialista ma sostanziale, che rende le nostre esistenze piacevoli e soddisfacenti, piene e profonde dal punto di vista psicoemotivo e di qualità della vita, è anche l’unica strada che puòlee trascinarci sani e salvi fuori da questo secolo delle devastazioni ...

Il Fatto Quotidiano

Come mai questa scelta 'state attenti ai trend di mercato. In questo momento un po' per i ... Il mio lavoro è anche questo, rafforzare questa posizione eun futuro di altrettanti ...anche trovare qualcuno del posto che diventerà la nostra guida. Parlo di persone esperte del tema, che possano essere i nostri Ciceroni. Consiglio quindi tanta preparazione e fare scouting, ... Bisogna costruire un’economia del benessere: così possiamo sconfiggere le disuguaglianze "L’Italia può diventare la prima nazione del G7 ad abbracciare un progetto di sviluppo così ambizioso..." - dal blog di L. Gallo ...