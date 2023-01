Biglietterie automatiche fuori servizio | caos alla stazione dell’aeroporto di Fiumicino

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 20 gennaio 2023)– Un’accoglienza non proprio ottimale per i tanti passeggeridiche, sbarcati nel grande hub, si ritrovano costretti a fare lunghe file per acquistare i biglietti del treno. Tutte le, tranne una, sono infatti sospese per manutenzione. Non un orario ottimale, visto il continuo arrivo di gente. E se gli italiani corrono ai ripari acquistando il biglietto online, gli stranieri sono costretti a mettersi in fila agli sportelli per acquistare il ticket che, finalmente, li porterà nel centro di Roma. Solo due, su cinque, gli sportelli aperti. E così la fila gira tutto attorno allee, a tratti, arriva fino all’ingresso del “tubo” che collega lacon i terminal. Non il ...