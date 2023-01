Big E | “Impossibile un mio ritorno alla Rumble | devo prendere le giuste decisioni”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Manca sempre meno all’appuntamento di settimana prossima con la rissa reale ed i fan si interrogano ogni giorno sulle possibili sorprese che potrebbero palesarsi. Uno dei nomi che i sostenitori attendono di piu’ è quello di Big E, ex campione che lo scorso anno per infortunio al collo ha rischiato non solo la carriera ma di compromettersi la vita. In un’intervista gli è stato chiesto se è lecito aspettarlo come ingresso a sopresa sabato prossimo ma lui ha prontamente declinato. Calma… “Sto aspettando il mese di marzo che sancirà un anno esatto dal mio infortunio per fare ulteriori esami. Mi ritengo una persona fortunata e quidi mi convienele! Vedremo piu’ in la“.