(Di venerdì 20 gennaio 2023) "La mia amministrazione è risoluta nel suo impegno a difendere i diritti riproduttivi e continuare a progredire verso l'eguaglianza dei diritti di tutti" Lo ha detto Joein una nota in occasione ...

Agenzia ANSA

"Continuo a chiedere aldi approvare una legislazione che renda queste misure valide per tutte a livello nazionale - e' l'appello di- Fino ad allora, continuerò a usare la mia ...... ed è la metà del mandato del presidente Joe. 730 giorni sono trascorsi dal suo ingresso alla Casa Bianca, dopo il giuramento sulle scalinate del, e " a voler essere pignoli " 731 ... Biden, Congresso approvi legge nazionale sul diritto all'aborto - Mondo "La mia amministrazione è risoluta nel suo impegno a difendere i diritti riproduttivi e continuare a progredire verso l'eguaglianza dei diritti di tutti" Lo ha detto Joe Biden in una nota in occasione ...L'80enne presidente è arrivato a metà del proprio mandato. Ripercorriamo 24 mesi di presidenza Biden, guardando anche ai restanti 24.