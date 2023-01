Biathlon | start list inseguimento maschile Anterselva 2023 | italiani in gara e pettorali di partenza

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La, gliined ididell’di, appuntamento in programma per la Coppa del Mondo 2022/di. Il fuoriclasse norvegese Johannes Boe è il primo a prendere il via sulle nevi italiane, mentre Tommaso Giacomel col bib numero sette è il primo azzurro a partire. Di seguito allora ecco lacompleta coi sessanta protagonisti dellache avrà inizio alle ore 15 di sabato 21 gennaio.1 yr BOE Johannes Thingnes NOR ...

OA Sport

Lalist, gli italiani in gara ed i pettorali di partenza della sprint maschile di Anterselva , valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Il primo a scendere in pista sarà lo sloveno ...... nella sesta tappa della Coppa del mondo di. Seconda piazza per la francese Chloe ... In precedenza aveva conquistato la massdel 2022, l'individuale e la pursuit nel 2020 (valide anche ... LIVE Biathlon, Mass start femminile Ruhpolding 2023 in DIRETTA: splendido secondo posto di Vittozzi! Vince Simon che allunga nella generale, 23ma Wierer CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ANALISI DI PAONE E AMBESI SUL CASO SANFILIPPO I PETTORALI DI PARTENZA 15.50: per oggi è tutto, grazie per averci seguito, buona giornata e appuntamento a do ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...