Biathlon | Johannes Boe inarrestabile | il norvegese conquista anche la sprint di Anterselva 7° Tommaso Giacomel

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Vince sempre e soloBoe. Sulle nevi di, in Italia, ildomina ancora incontrastato e, nonostante un errore nel poligono a terra,con grande facilità lamaschile valida per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di. Per il classe 1993 si tratta del quinto successo stagionale (su cinque gare) in questo format e, più in generale, della 13ma vittoria in quest’inverno (10 in prove individuali e 3 nelle gare a squadre) e della 65ma affermazione complessiva tra Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi Invernali (99 se si consideranole prove a squadre). 22:44.1 il tempo al traguardo diBoe. Un tempo davvero di grande spessore, frutto soprattutto dell’ennesima prova clamorosa sugli sci. ...