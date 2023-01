Berrettini si consola dalla delusione di Melbourne | insieme a Melissa Satta a vedere l’Olimpia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Non è sfuggita a molti la presenza di Matteola partita delMilano contro il Lyon-Villeurbanne dopo la sua eliminazione prematura dagli Australian Open. Il fuoriclasse azzurro siguardando il basket, ma non solo: al suo fianco, c’è infatti, la nota showgirl che era stata accostata, in un’ipotetica relazione, anche al presidente dell’Inter Steven Zhang. Matteoal Forumconferma che il basket è il suo terzo sport preferito#eurolegatipo pic.twitter.com/hx2sMXbrQr — Joyce Division (@JOYCEDlVlSlON) January 20, 2023 SportFace.

la Repubblica

CiAndy Murray. Si e riacceso, è tornato a risplendere. Campione e combattente, bionico non ... per un match concluso alle 4 di notte, dopo le 4 ore e 49 contro: " Mi dicono sia il ...L'Italia sicon il pass per il 2023 ( Gaia Piccardi, Corriere della Sera ) Il Canada ... lo avremo con noi anche nel 2023" è intervenuto decisocon piglio da leader), Simone a 37 ... Australian Open: nella notte Berrettini sfida Murray, ci sono anche Fognini, Bellucci e Trevisan. In mattina… ASICS ha presentato due nuove scarpe da tennis tra le più innovative di sempre, COURT FF 3 e GEL-RESOLUTION 9, oltre a una linea di abbigliamento ultratecnologica.Sui libri di storia e al cinema ci hanno fatto credere che a disfatte come Caporetto e Dunkerque seguono spesso riscosse trionfali. Nel tennis, no. Non è stato il caso ieri di Lorenzo Musetti, che ha ...