Bergomi | «Inter vera anti Napoli | peccato il pari di Monza…»

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Beppe, bandiera dell’, ha parlato a La Gazzetta dello Sport degli ultimi risultati e del campionato dei nerazzurri Beppe, bandiera dell’, ha parlato a La Gazzetta dello Sport degli ultimi risultati e del campionato dei nerazzurri. Le sue dichiarazioni: SCUDETTO – «Serve un’impresa. L’ha l’obbligo di provarci infilando una serie di risultati positivi. Monza è un grosso rimpianto per i nerazzurri. L’è mancata in trasferta nella prima parte di stagione e i 20 gol presi sono tssimi per una squadra che vuole vincere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Gazzetta dello Sport

Beppe, dopo che l 'ha stracciato il Milan nella Supercoppa, è convinto che proprio quella nerazzurra sia la rosa più attrezzata per dare fastidio al Napoli . Ma ci sono anche tanti rimpianti ...Anche Beppeconferma: 'Per quello che abbiamo visto negli ultimi giorni tra campionato e Supercoppa, l'oggi è la vera anti - Napoli'. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE ... Bergomi: "Sì, Inter, sei l’anti-Napoli, ma rimpiangerai il pari di Monza" Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex capitano dei nerazzurri Beppe Bergomi ha parlato del momento dei nerazzurri ..."Per quello che abbiamo visto negli ultimi giorni tra campionato e Supercoppa, l’Inter oggi è la vera anti-Napoli". Il giudizio è di Beppe Bergomi, dalle ...