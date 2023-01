Bergomi | Inter anti-Napoli | ma per lo Scudetto servirebbe più di un' impresa

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Giuseppe, ex difensore e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "Per quello che abbiamo visto negli ultimi giorni tra campionato e Supercoppa, l’oggi è la vera. Per lodevo essere sincero: è durissima e serve più di un'. L’però deve provarci: infilando una serie di filotti consecutivi di vittorie, tipo otto vittorie e un pareggio e poi ancora otto vittorie eccetera. Rimpi? Direi il pareggio di Monza. Con quei due punti in più oggi sarebbe a meno otto, distacco sempre importante ma mentalmente più digeribile". Conclude

La Gazzetta dello Sport

Beppe, bandiera dell', ha parlato a La Gazzetta dello Sport degli ultimi risultati e del campionato dei nerazzurri Beppe, bandiera dell', ha parlato a La Gazzetta dello Sport degli ...Beppe, dopo che l 'ha stracciato il Milan nella Supercoppa, è convinto che proprio quella nerazzurra sia la rosa più attrezzata per dare fastidio al Napoli . Ma ci sono anche tanti rimpianti ... Bergomi: "Sì, Inter, sei l’anti-Napoli, ma rimpiangerai il pari di Monza" La conquista della Supercoppa Italiana battendo nettamente il Milan potrebbe ridare slancio all'Inter in ottica campionato. Ne è convinto l'ex capitano nerazzurro Beppe Bergomi, come dichiara in ...Bergomi: «Scudetto Quella squadra ha l’obbligo di provarci». Le parole dell’ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così della corsa scudetto in ott ...