Bergamo e Brescia le Capitali della Cultura 2023 Mattarella | cultura non isola | ma unisce

- Cerimonia di inaugurazione con il presidente della Repubblica che ha ricordato come le due città lombarde hanno saputo reagire al Covid che qui ha colpito con forza devastanteDopo due lunghi anni di preparazione, centinaia di incontri e un lavoro organizzativo immane, con la doppia cerimonia al Teatro Donizetti die al Teatro Grande di- trasmessa in ... Mattarella: 'Unire e non dividere, unità rafforza l'Italia' Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, all'inaugurazione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, sottolineando che 'le due citta' sapranno portare un valore aggiunt ...Brescia, 20 gen. (askanews) - Oltre 200 sindaci e quasi mille persone hanno partecipato alla cerimonia per Brescia e Bergamo capitale della cultura 2023. E al Teatro Grande di Brescia è arrivato anche ...