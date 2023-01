Benzina e diesel ancora in aumento | distributori confermano sciopero

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Riprende a salire il prezzo dei carburanti alla pompa, con le medie nazionali in “fai da te” verso 1,83 euro/litro per lae verso 1,88 per il gasolio. Andamento contrastato per le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, con lain lievee il gasolio in calo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati die gasolio. I prezzi Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self service a 1,826 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,826, pompe bianche 1,825),a 1,875 ...

self service a 1,826 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,826, pompe bianche 1,825), a 1,875 euro/litro (+3, compagnie 1,876, pompe bianche 1,872). servito a 1,964 euro/litro ... Intanto i benzinai hanno confermato che per lo sciopero saranno chiusi anche i self service di rifornimento carburanti. (Adnkronos) - Salgono ancora i prezzi del carburante, con le medie nazionali in "fai da te" verso 1,83 euro/litro per la benzina e verso 1,88 per il gasolio. Andamento contrastato per le quotazioni in ...