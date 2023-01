Benevento | sfuma ufficialmente Pablo Rodriguez | c’è l’annuncio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa notizia era nell’aria e da questa mattina ha assunto anche i carismi dell’ufficialità. Ildeve dire addio a, l’attaccante spagnolo del Lecce èun nuovo calciatore del Brescia. A darne notizia, in attesa dei comunicati delle due società, è il sito ufficiale della Lega di serie B. L’ex Real Madrid si trasferisce in prestito alla corte di Pep Clotet, grazie agli ottimi rapporti tra il presidente Massimo Cellino e il direttore generale Pantaleo Corvino. Uno smacco doppio per la Strega che vedere un obiettivo di mercato e, di riflesso, vedrà venir meno una pretendente a Francesco Forte. Chiuso, infatti, il Brescia dovrebbe girare al Pisa l’attaccante Stefano Moreo, permettendo alla compagine ...