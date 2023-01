Benevento | i convocati di Cannavaro | la decisione su Glik

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNon c’è il nome di Kamilnell’elenco deidiramato da Fabioalla vigilia della sfida interna con il Genoa in programma domani al Ciro Vigorito. Il difensore polacco, che non aveva preso parte alle ultime sedute di allenamento a causa di un problema fisico, fa compagnia agli assenti annunciati Letizia, Leverbe, Masciangelo, Sanogo e Vokic. Out anche il terzino Daam Foulon per squalifica. Di seguito la lista completa: 30 Abdallah Basit4 Acampora Gennaro96 Capellini Riccardo28 Ciano Camillo2 El Kaouakibi Hamza10 Farias Diego88 Forte Francesco16 Improta Riccardo7 Karic Nermin80 Koutsoupias Ilias6 Kubica Krzysztof20 La Gumina Antonino 12 Manfredini Nicolo’25 Nwankwo Simeon Tochukwo21 Paleari Alberto58 Pastina Christian36 Perlingieri Francesco14 Samba Pape Thiam27 ...

