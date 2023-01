Benevento | frana al cimitero di Sant' Agata de' Goti e le bare finiscono nel torrente | il video del disastro

Corriere TV

Una parte del cimitero di Sant'Agata de' Goti, in provincia di, è crollata a causa del maltempo portando con sé una ventina di bare e 80 urne nel ...de' Goti dove è avvenuto lanel ...Estratto dell'articolo di Simona Brandolini per www.corriere.itcimitero sant agata dei goti In Campania, e non è la prima volta, con la pioggia anche i cimiteri si sbriciolano. Una ventina di bare e 80 urne sono finite in un torrente in seguito al ... Benevento, frana il cimitero: le bare finiscono nel torrente Una ventina di bare e 80 urne sono finite in un torrente in seguito al cedimento di un’ala del cimitero. È accaduto a Sant’Agata dei Goti, in provincia di Benevento. “Quell’ala del cimitero franata – ...A Sant'Agata de' Goti (Benevento) una ventina di bare e 80 urne sono finite in un torrente in seguito al cedimento di un'ala del cimitero. Secondo il sindaco del Comune campano, Salvatore Riccio, "que ...