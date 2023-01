Benevento | con il Genoa per non farsi schiacciare anche due difetti di un’annata balorda

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiIlnell’ultimo turno al ‘San Vito-Marulla’ ha effettuato il giro della boa e si è messo in marcia verso il finale di stagione. In verità lo ha fatto in malo modo, con la solita partita tipica di questa stagione abulica, senza costrutto, senza entusiasmo alcuno e senza entusiasmare nessuno. Ma in Calabria i giallorossi hanno messo in evidenza nuovamente pure uno tra i tanti e variegatipalesati in questa stagione: l’incapacità di reggere la partita e il risultato sino al fischio finale dell’arbitro. La squadra sannita ha subito nell’ultimo quarto di gara (dal 75’ al fischio finale) ben 7 reti sui 21 gol totali incassati e sui 13 palloni raccolti in fondo al sacco nei secondi tempi. C’è evidentemente qualcosa che non quadra nella tenuta mentale e/o fisica dei giallorossi che crollano inesorabilmente di ...