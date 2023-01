Sportitalia

...Salernitana che nella serata di ieri ha presentato un'offerta inoneroso con diritto di riscatto. Deve rinunciare dunque la Cremonese che nel frattempo ha ufficializzato l'arrivo di......con Gollini (lo scambio verrà perfezionato e ufficializzato tra domenica e lunedì) mentre Marco, che del Toro è stato pure capitano, ha appena lasciato Firenze per trasferirsi in... UFFICIALE Fiorentina, Benassi ceduto in prestito alla Cremonese Benassi a titolo temporaneo fino a giugno, la Cremonese ha fatto sapere di essere interessata anche al brasiliano in caso di cessione in prestito Il passaggio di Benassi in prestito alla Cremonese è c ...ROMA - Tra la Roma e Zaniolo sembra un film già visto. A distanza di sette mesi a cambiare, infatti, è solo il clima, perché quello che sta accadendo intorno all’attaccante giallorosso sembra ricalcar ...