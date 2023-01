BeIN oscura Juve-Atalanta in Francia | ecco perché

(Di venerdì 20 gennaio 2023) L’emittente qatariotaSports, detentrice dei diritti tv della Serie A in, ha annunciato nella giornata di oggi che non trasmetterà più le partite dell’, a cominciare dalla sfida che vede impegnati i bergamaschi contro lantus. La motivazione è legata a un’ingiunzione inche riguarda Plus 500, la società sponsor di maglia L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

TUTTO mercato WEB

Per quale ragione Perché le autorità saudite hanno bloccato Tod TV, la piattaforma streaming lanciata daSports che detiene i diritti per trasmettere il Mondiale. A scriverlo è il New York ...(Photo by AFP) L'Arabia Sauditail segnale del Mondiale in tv, i sauditi insorgono sui ... Una disputa tra l'emittente qatariotaMedia Group e le autorità di regolamentazione dei media in ... L'Arabia Saudita oscura il segnale tv per il Mondiale: bloccata la ...