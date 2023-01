Bcc Castellana Grotte | testa al campionato | si va a Brescia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Da una parte la gioia per la recente conquista della finale della Del Monte Coppa Italia A2, dall’altra la necessità di rimettersi immediatamente al lavoro per tornare a concentrarsi sul. Vigilia della quarta giornata di ritorno della serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile per la Bccche, domenica 22 gennaio 2023, con prima battuta alle ore 19, sarà impegnata nella difficile trasferta sul campo della Consoli Mc Donald’s Brescia. Sfida tutt’altro che agevole per la formazione allenata da Jorge Cannestracci in casa della squadra che occupa attualmente la nona posizione con 23 punti e che è reduce dalla sconfitta di Vibo nell’ultimo turno, ma che nelle altre due partite del girone di ritorno ha conquistato due vittorie importanti a Cuneo e in casa con Porto Viro. Per la Bcc, ...

