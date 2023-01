(Di venerdì 20 gennaio 2023) MILANO – Dopo l’annuncio del sold out delprimaverile nei più prestigiosi club italiani, isi preparano a proseguire il loro viaggio musicale con “Elvis”, otto imperdibili concerti prodotti e organizzati da Vivo Concerti che porteranno l’iconica formazione ad esibirsi nei principali festival nell’estate. Ilprende il nome da “Elvis”, l’attesissimo nuovo album deiin uscita il 14 aprile per BMG e disponibile in pre-order, anticipato dall’uscita del singolo “Contro il mondo”, già fuori ovunque. Queste ledi “Elvis”: il 4 luglio a Padova, allo Sherwood Festival presso il Park Nord Stadio Euganeo, l’8 luglio a Pistoia al Pistoia Blues Festival in Piazza Duomo, il 10 luglio a Roma al Roma Summer Fest, alla ...

Musicalnews.com

TOUR PRIMAVERA Sono otto i concerti sold out che porteranno inei più prestigiosi club d'... Clicca per acquistare i biglietti TOUR ESTIVO Le prevendite per le nuove datesaranno ...Anna Oxa, Sali L'ha scritta Francesco Bianconi, ma sembra essere lontana dai testi dei. '... Le altre novitàda Amedeus: sulla nave ormeggiata vista Ariston ci sarà anche Fedez. ... Baustelle: annunciate le date del tour estivo 2023 Si riaprono le porte della Villa Bellini di Catania per la nuova edizione di Sotto il Vulcano Fest , il Festival itinerante di spettacoli dal vivo a Catania, Taormina e Zafferana Etnea, con l’organizz ...Il 2023 è appena iniziato, ma è già tempo di annunci per Sherwood Festival. La manifestazione, che si terrà nella storica location del Park Nord dello Stadio Euganeo dal 14 giugno al 15 luglio, ha com ...