Basket Bond Italia | raccolti 100 mln nel 2022 Graded tra le 22 imprese emittenti 

Ammonta a circa 100 milioni la raccolta complessiva di minibond nel 2022 per favorire i progetti di crescita delle 22 imprese italiane che hanno aderito al programma Basket Bond Italia. È questo il bilancio 2022 del progetto presentato lo scorso settembre, nella sede di Borsa Italiana, da Banca Europea per gli Investimenti (BEI), Cassa Depositi e Prestiti (CDP), e Mediocredito. Le aziende che hanno beneficiato del programma Basket Bond Italia per favorire i loro progetti di crescita, coprono il territorio nazionale.