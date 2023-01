Barrack pronto ad investire nella Roma come socio dei Friedkin Messaggero

ilmessaggero.it

STADIO - Anche perché, scrive Il Messaggero, sta procedendo con l'intento di capire i margini per entrare nella questione 'stadio', non escludendo in futuro ulteriori scenari. Nel farlo, si è ...Anche perché, scrive Il Messaggero , sta procedendo con l'intento di capire i margini per entrare nella questione 'stadio', non escludendo in futuro ulteriori scenari. Nel farlo, si è ... Roma, Tom Barrack pronto a investire nel club (e nello stadio). Friedkin valuta la possibilità di un partner La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...La rivista economica Fortune lo definisce “il più grande investitore immobiliare al mondo”. Tom Barrack, 75 anni, guarda a Roma e allo stadio della Roma. Nel giorno in cui il sindaco Gualtieri annunci ...