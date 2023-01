Agenzia ANSA

"Tutte le voci relative a un nostro nuovo impegno - sottolinea- sono destituite di ogni fondamento". L'Assemblea dei soci di oggi che per l'ennesima volta "ha visto l'assenza dell'azionista ...problema per la Sampdoria che ha rispettato la scadenza odierna relativa al pagamento delle ... Meryl Partners con Alessandroha fatto la sua proposta di 30 milioni più altri 20 per ... Barnaba, nessun nostro nuovo impegno nella Sampdoria - Liguria "Le informazioni diffuse a regola d'arte dall'attuale proprietà e da fonti vicine alla società di una trattativa ancora in corso tra Merlyn Partners, il fondo da noi gestito, il Trust Rosan e le banch ..."Le informazioni diffuse a regola d'arte dall'attuale proprietà e da fonti vicine alla società di una trattativa ancora in corso tra Merlyn Partners, il fondo da noi gestito, il Trust Rosan e le banch ...