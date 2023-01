Bare nel torrente | iniziato il recupero | le prime otto sono intatte

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSu autorizzazione del magistrato che ha posto ssequestro l’intera area ed aperto un fascicolo d’inchiesta, nel cimitero di Sant’Agata de’Goti, dove ieri in seguito ad una frana è crollata un’ala trascinando in unun centinaio trae urne, èildei resti delle persone tumulate. L’azione diè stata affidata ad una ditta specializzata che hail lavoro di buon mattino, tra lo sconforto e il dolore dei familiari delle persone sepolte. Sul posto anche il sindaco Salvatore Riccio: “state recuperate già, miracolosamente“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

