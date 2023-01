Barcellona-Getafe domenica 22 gennaio 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici I blaugrana vogliono continuare a volare

bwin News Italia

Utd CALCIO - LA LIGA 14:00 Villarreal - Girona FC 16:15 Elche - Osasuna 18:3021:00 A. Bilbao - R. Madrid CALCIO - BUNDESLIGA 15:30 Borussia D. - Augusta 17:30 Borussia M. - Bayer ...Utd CALCIO - LA LIGA 14:00 Villarreal - Girona FC 16:15 Elche - Osasuna 18:3021:00 A. Bilbao - R. Madrid CALCIO - BUNDESLIGA 15:30 Borussia D. - Augusta 17:30 Borussia M. - Bayer ... Barcellona-Getafe: quote scommesse e pronostico Liga 22/1/2023 Barcellona ospita il Getafe. Apre Maiorca-Celta Vigo. Il quadro della 18/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICA) (ANSA) ...I campioni di Spagna in carica e l'attuale capolista si qualificano ai quarti di finale della coppa nazionale. Tutto facile per la squadra di Xavi, in goleada contro Ceuta, formazione di terza divisio ...