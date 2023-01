Barcellona-Carrasco | opzione per il belga | le cifre

Tiscali

Commenta per primo Non solo Depay . Sull'asse- Atletico Madrid si è parlato anche di un altro nome: Yannick. Secondo il Mundo Deportivo i blaugrana avrebbero ottenuto una opzione per la cessione dell'esterno a giugno, quando ......giugno col, firmerà un contratto fino al 2025 con i colchoneros mentre i blaugrana intascheranno 3 milioni di euro più uno di bonus. Non sarà inserito nell'affare il cartellino di,... Calciomercato: Barcellona, Atletico concede opzione su Carrasco Il Barcellona avrebbe chiuso per una opzione d’acquisto dell’esterno belga Carrasco dell’Atletico Madrid Il Barcellona avrebbe chiuso per una opzione d’acquisto dell’esterno belga Carrasco dell’Atleti ...Il giocatore potrebbe arrivare nel club catalano in giugno Per ora vi è un'opzione d'acquisto. Non sono pochi, però, tra gli addetti ai lavori, che accasano già il centrocampista e attaccante, dotato ...