Barcellona | arrestato il calciatore Dani Alves | avrebbe molestato una donna in discoteca

(Di venerdì 20 gennaio 2023) È statoilbrasiliano. Il giocatore, che oggi ha 39 anni e milita ora nel campionato messicano, è accusato di aver abusato di unainlo scorso 30 dicembre. Portato in commissariato dai Mossos d’Esquadra, la polizia catalana,è ora atteso in Tribunale, dove comparirà davanti al giudice. Due giorni dopo i fatti, laha sporto denuncia sostenendo che ill’toccata nelle parti intime contro la sua volontà durante la serata allaSutton della capitale della Catalogna. Nei giorni scorsi,ha negato la ricostruzione dei fatti in un video ...

