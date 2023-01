Agenzia askanews

, poi, ribadisce la persistenza di rischi l'elevata incertezza, dovuta innanzitutto agli sviluppi della guerra in Ucraina. E "in uno scenario in cui si ipotizza la sospensione permanente ..., poi, ribadisce la persistenza di rischi l'elevata incertezza, dovuta innanzitutto agli sviluppi della guerra in Ucraina. E "in uno scenario in cui si ipotizza la sospensione permanente ... Bankitalia ritocca nuovamente al rialzo stima crescita 2023: +0,6% Le cifre sono contenute nel Bollettino economico e segnano comunque un netto rallentamento dell'espansione rispetto al più 3,9% stimato sul 2022.Nel Bollettino economico dello scorso ottobre ...Le imprese si attendono che l'inflazione resti ai livelli record almeno per un altro anno con un calo solo successivamente. E' quanto emerge dall'indagine condotta dalla Banca d'Italia tra le imprese ...