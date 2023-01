Bankitalia | l' inflazione frenerà i consumi delle famiglie nel 2023

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il caro prezzi nelche lo scorso anno erano volati anche per il ritorno alle abitudini di spesa precedenti la pandemia. Come si legge nel bolletino economico ...

Secondo stime della Banca d'Italia, considerando sia gli effetti diretti sia quelli indiretti, nel quarto trimestre poco più del 70% dell'complessiva era riconducibile all'energia". "I ...Per l', salita quasi al 9 per cento nello scorso anno,prevede che resti elevata, con una moderazione al 6,5 nel 2023 - il dato è stato rivisto al ribasso rispetto alla stima del ... Bankitalia: inflazione frenerà consumi famiglie nel 2023 - Economia Il caro prezzi nel 2023 frenerà i consumi delle famiglie che lo scorso anno erano volati anche per il ritorno alle abitudini di spesa precedenti la pandemia.Il caro prezzi nel 2023 frenerà i consumi delle famiglie che lo scorso anno erano volati anche per il ritorno alle abitudini di spesa precedenti la pandemia. (ANSA) ...