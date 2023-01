Adnkronos

chiarisce che 'non si tratterebbe di una proroga fine a se stessa a vantaggio dei, con 12 mesi in più non cambia l'esito della nostra agonia: lo scopo è dare il tempo al governo ..., c'e aria di ottimismo "Per chi come noi opera nel settore balneare, uno sguardo ...Comune e Regione hanno terminato la costruzione di barriere artificiali in tutte le localita. ... Balneari, Rustignoli (Fiba): "Bene emendamenti Lega-Fi e Fdi, riparta subito confronto" Domenica a teatro per i più piccoli: il 22 gennaio, all’auditorium TaTà (in via Grazia Deledda – quartiere Tamburi) alle 18 si rinnova, infatti, l’atteso appuntamento con il cartellone “favole&TAmburi ...Estendere l'efficacia delle concessioni degli stabilimenti balneari fino al varo della riforma complessiva di settore con uno stop al termine del 31 dicembre 2023. A ...