Azzurra | regina del convento e dei soliloqui come Suor Angela

Fanpage.it

È ancora Sofia Goggia ladi Cortina d'Ampezzo . Come un anno fa, l'ha vinto la prima discesa libera sull'Olympia delle Tofane, conquistando così la 21vittoria in carriera in Coppa del Mondo , migliore...... info +33 6 62 21 04 64 Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costacliccare su www. CorsoMargherita, info 338 7262822 (3° sabato di ogni mese) ENTROTERRA DIANO CASTELLO 21.00 . ... Sofia Goggia è ancora straordinaria regina a Cortina: domina la ... La regina della discesa conquista l’Olympia delle Tofane. Sofia Goggia scaccia via gli spettri della caduta di St.Anton e trionfa a Cortina d’Ampezzo, cogliendo la ventunesima vittoria della carriera ...L’azzurra domina sulla pista su cui aveva vinto già due volte e su cui si era infortunata l’anno scorso prima dell’Olimpiade ...