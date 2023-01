Avatar | La via dell' Acqua | Jon Landau sull' importanza di una parolaccia nel finale

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Neldi: La viauno dei protagonisti sceglie di seguire la propria strada con unafondamentale per descrivere il suo stato d'animo, come ha spiegato Jon: La via, differentemente dal film precedente, sviluppa la sua narrazione sui rapporti familiari e tra i vari personaggi. Fra questi, due in particolare si ritrovano insieme in modo del tutto inaspettato, costruendo un legame che culmina con due scelte fondamentali. Così vediamo Spider pronunciare una parola con un significato estremamente profondo, almeno in base a quanto spiegato da Jon. (Proseguire nella lettura, ovviamente, comporta una serie di importanti sul film. Vi sconsigliamo di proseguire a ...

In attesa di conoscere i risultati finali del botteghino di- Ladell'acqua , inizia a delinearsi sempre più chiaramente il futuro del franchise . Oona Chaplin , nipote del celebre Charlie e attrice de Il Trono di Spade , farà parte del cast del ... Avatar – La via dell'acqua | Il ritorno di James Cameron si tinge di ... Dopo 6 settimane e 37 giorni di primato al box office, a interrompere il predominio di "Avatar - La via dell'acqua" ci hanno pensato Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia) alias i Me Contro Te, tor ...