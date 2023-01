(Di venerdì 20 gennaio 2023) Milano, 20 gen. (Adnkronos) - “Carlo Calenda? Mie Mr, quando ha bisogno di dialogare con il centrodestra dice che il centrodestra va bene e che fa proposte intelligenti con un'opposizione responsabile; quando ovviamente scende in campagna elettorale, e sa che arriverà terzo con Letizia Moratti, ovviamente deve criticare. Io credo che l'differenziata sia un passo avanti”. Così il leader di Noi Moderati, Maurizio, a margine della presentazione dei candidati Noi con l'Italia-Rinascimento Sgarbi, a sostegno del candidato di centrodestra alla riconferma a presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in corso a Palazzo delle Stelline di Milano. Il riferimento è alle parole del leader di Azione, secondo cui l'non ...

... incontrando il leader di Noi moderati, Maurizio. Poi è partito il confronto con le ... quello didifferenziata, procederà secondo i tempi stabiliti. "Io sono apertissimo a tutti i ......delle Riforme è la prova che Fratelli d'Italia vuole far camminare parallelamentee ... Ieri i Moderati di Maurizio. Oggi il Terzo Polo, lunedì i 5 Stelle. Poi toccherà al Pd tutto ... Autonomia: Lupi, ‘Calenda Mi sembra dottor Jekyll e Mr Hyde’ Milano, 20 gen. (Adnkronos) – “Carlo Calenda Mi sembra dottor Jekyll e Mr Hyde, quando ha bisogno di dialogare con il centrodestra dice che il centrodestra va bene e che fa proposte intelligenti con ...D’altro canto, il Cavaliere ripete sempre il concetto davanti ai fedelissimi: «Non siamo contrari all’autonomia ma non si deve penalizzare il Sud». In questo contesto si inserisce la posizione di ...