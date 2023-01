Autonomia | Calderoli | “Tra una settimana dovremmo essere pronti”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) MILANO – “Il lavoro di definizione delle decisioni che abbiamo assunto richiederà una, poi spetterà al presidente del Consiglio stabilire l’ordine del giorno ma”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto, in un’intervista andata in onda su Rainews 24. L’differenziata è una questione di permanenza della Lega nella maggioranza di governo? “Dato che i vari delegati di tutte le forze politiche di maggioranza hanno dato un via convinto all’, non mi pongo neppure il problema – ribatte– Ma il problema non è solo un problema della Lega, ci sono otto regioni a statuto ordinario, quindi più del 62% della popolazione, che hanno richiesto ulteriori forme di ...

Orizzonte Scuola

...partecipare all'incontro alla Regione sul tema dell'differenziata con il Presidente della Giunta, Roberto Occhiuto, e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, RobertoCome abbiamo fatto con i governi precedenti, lo abbiamo fatto anche con questo per discutere con il ministrodell'differenziata. Non ci ha ancora risposto". Landini ha inoltre ... Autonomia differenziata, Calderoli sicuro: “Testo in Cdm in 7 giorni. 12 mesi per definire i servizi essenziali. Ma decide Meloni” MILANO - "Il lavoro di definizione delle decisioni che abbiamo assunto richiederà una settimana, poi spetterà al presidente del Consiglio stabilire ...Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento de ...